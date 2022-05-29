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شاهد .. نجمة مسلسل أنت أطرق بابي الفنانة التركية ’’هاندا أرتشيل‘‘ تُفجر الأنترنت بفيديو رقص مثير !! (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الخاصة مقطع فيديو للممثلة التركية الشهيرة ​هاندا أرتشيل​ وهي ترقص بطريقة عفوية ولطيفة على أنغام إحدى الأغنيات التركية .

 

 

وظهرت هاندا أرتشيل في الفيديو ترقص بطريقة عفوية ولطيفة على أنغام إحدى الأغنيات التركية، خلال حفل ترويج لماركة “نوكتورن” العالمية .

 

وإتخذت “نكتورن” مؤخراً من هاندا أرتشيل كوجه إعلاني لمنتوجاتها .

 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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