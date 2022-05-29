شاهد .. مذيعة مصرية شهيرة تعتذر من عريسها و تهرب ليلة الدخلة .. لن تصدقوا السبب الصادم و الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر مذيعة مصرية شهيرة تعتذر من عريسها و تهرب ليلة الدخلة .. لن تصدقوا السبب الصادم و الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الإعلامية المصرية سما أحمد الجدل فى واقعة غريبة أثارت تساؤلات الكثير، بعد هروبها من حفل زفافها في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت سما أحمد المذيعة بقناة الشمس السبب خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: "والدتي تعبانة من فترة وجاتلها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم، فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتكون سعيدة".

وأكدت سما أحمد أنها لا تعرف خطيبها جيدًا، وعرضت على والدتها أن تتيح لها الفرصة من خلال فترة للخطوبة للتعرف عليه، إلا أن والدتها رفضت وطللبت منها سرعة إتمامها للزواج.

وتابعت: "في 10 أيام بس اتفقوا هنكتب الكتاب ونجيب الفستان، ولقيت نفسي بتجوز وأنا ماتكلمتش معاه ساعتين على بعض..أنا مش عايزة أزعلها وأضايقها، فقلت حاضر هضغط على نفسي عشان أشوف الفرحة في عينها لأنها مريضة والحالة تتدهور".

واستكملت: "أنا مخطوبة من بني آدم أول مرة يقعد جنبي، وأول مرة هيمسك إيدي، والمعازيم قالوا ولي حاولي تنبسطي، لكن أنا كل اللي كان يهمني نظرة ماما إنها فرحانة، وسبحان الله المأذون اتأخر، ولما المأذون جه، وبيكتب القسيمة قمت قلت له قدام الناس أنت شخص محترم وجميل وفيك كل الصفات الحلوة، أنا آسفة أنا مش قادرة أكمل".

واختتمت حديثها قائلة: "أخدت فستاني ومشيت ومش قادرة أواجه حد، الدنيا اتقلبت وقالوا هربت، بس أنا ما هربتش ولا عملت دا عشان أركب التريند، مش هركب التريند على حساب نفسي".