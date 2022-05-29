شاهد .. كبرت وصارت شابة.. لن تصدق جمال ابنة الفنانة أمل عرفة.. تشبه والدتها كثيرًا !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر كبرت وصارت شابة.. لن تصدق جمال ابنة الفنانة أمل عرفة.. تشبه والدتها كثيرًا !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة جمعتها بابنتها، وسحرت ابنة أمل عرفة جميع المتابعين بإطلالتها مع والدتها والكلب الذي تربّيه، حيث بدت أنّها أصبحت شابة، وتحدّث المتابعون عن جمالها.

وانتشرت هذه الصورة على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

يجدر بالذكر أنّ ابنة عرفة هي أيضًا ابنة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وبدا واضحًا من الأخبار كلّها أن العلاقة بين عمايري وعرفة رائعة جدًّا، على الرّغم من طلاقهما، فهما يهتمان بطفلتيهما دائمًا.