أخبار اليمن : شهداء وحرجى بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات العدوان

شهداء وحرجى بانفجار ألغام ومقذوفات من مخلفات العدواناستشهدت امرأة وأصيب مواطن، اليوم، نتيجة انفجار بقايا من مخلفات العدوان السعودي في محافظتي الحديدة والبيضاء.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن امرأة استشهدت نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الربصة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة أثناء جمعها للحطب بعد ساعات من استشهاد مواطنين اثنين وإصابة طفل شمال حيس، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان.

وأكد المركز إصابة مواطن في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء أثناء رعي الأغنام، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات تحالف العدوان.

وأشار إلى أن عدد الضحايا، جراء انفجار مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية، ارتفع إلى 305 مواطنين ما بين شهيد وجريح، منذ بداية العام الجاري.

ولفت البيان إلى أن المركز يواجه صعوبات جراء قلة الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعدم الالتزام بمسؤولياته تجاه الأعمال الميدانية، إضافة إلى منع تحالف العدوان دخول الأجهزة الكاشفة لتطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.