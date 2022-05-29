شاهد .. لن تصدق كم عمر حسن يوسف وزوجته شمس البارودي.. فارق السن بينهما غير متوقع و سيصدمك حتماً !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم عمر حسن يوسف وزوجته شمس البارودي.. فارق السن بينهما غير متوقع و سيصدمك حتماً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

حسن يوسف ممثل ومخرج مصري بدأ مشواره الفني بالتمثيل، ويشتهر بأدواره العديدة - وأهمها دور الطفل المشاغب، إلى جانب عدد من محاسن السينما المصرية مثل نادية لطفي، فاتن حمامة وشادية وغيرهم.

مع بداية السبعينيات انتقل إلى الإخراج، وقدم العديد من الأعمال، وقام ببطولة عدد منها إلى جانب زوجته شمس البارودي، وابتعد عن التمثيل عام 1990، ليعود إليه عام 2003.

ويبلغ عمر الفنان حسن يوسف زوج شمس البارودي (85 عامًا) حيث ولد في 10 ديسمبر 1934، أحب كرة القدم كثيرًا وطمح لأن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه أيضًا أحب التمثيل، واما عمر زوجته شمس البارودي فهو 76 عاماً.

تزوج حسن يوسف مرتين في حياته، كان زواجه الأول من الممثلة ليبلة التي أحبها وتزوجها في أوائل الستينيات من القرن الماضي، لكنه فضل إبعادها عن الوسط الفني والاهتمام بالأسرة والإنجاب، لكن بلبلبة كانت فنانة ذات طموح كبير، لذلك رفضت طلبه وقررت الانفصال بعد 7 سنوات من زواجهما.

في عام 1972، اقترب حسن يوسف من الفنانة شمس البارودي من أصل سوري، أثناء تصويرهما أحد الأعمال في سوريا، فوقع في حبها وتزوج،. لكنهم انفصلا بعد فترة وجيزة، ليعودوا مرة أخرى ولديهم أربعة أطفال: ناريمانان وعبد الله ومحمود وعمر.