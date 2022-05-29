شاهد .. لن تتوقع من هي زوجة الفنان مجدي بدر.. نجمة كبيرة وبطلة مسلسل يوتيرن .. اتفرج من تكون (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي زوجة الفنان مجدي بدر.. نجمة كبيرة وبطلة مسلسل يوتيرن .. اتفرج من تكون (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عاماً ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة إنة الفنان مجدي بدر الممثل المصريز

وظهر في أغلب أدواره بتجسيد دور الشخص الشرير، وكان يظهر بدور الرجل الذي يخدع البنات، ودور المجرم أو السارق، في بداياته كان يشارك في المسلسل بدور بسيط ثم بدأ يأخذ أدوار كبيرة بعد شهرته.

مجدي بدر تزوج في عام 2010 من الفنانة سامية عاطف التي شاركت في مسلسل “هبة رجل الغراب” وحقق نجاحاً كبيراً لها وأيضا في مسلسل يوتيرن.

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملاً فنياً في مختلف المجالات.