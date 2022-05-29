شاهد .. كيد نساء.. لن تصدق ما فعلته ياسمين صبري بعد معرفتها بخبر زواج أبو هشيمة من فتاة تركية شهيرة.. لن تستطيع التصديق !!

انت الان تتابع خبر كيد نساء.. لن تصدق ما فعلته ياسمين صبري بعد معرفتها بخبر زواج أبو هشيمة من فتاة تركية شهيرة.. لن تستطيع التصديق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد أن نشر ايلي باسيل خبر ارتباط رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة بفتاة اخرى,سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنها.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن زواج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من عارضة الأزياء الليبية "خلود المقرحي" متداولين صورتها بوصفها صورة الزوجة الجديد.

و عاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محط الأنظار من جديد وذلك بعد تداول أخبار جديدة عن ارتباطه عاطفياً بعد طلاقه رسمياً من الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وكشف إعلامي شهير أن رجل الأعمال المصري يعيش قصة حب جديدة، وحاول البعض البحث عن هوية حبيبته الجديدة، والتي تبين أنها ليست عربية وتعيش في اسطنبول، مما جعل الجمهور يحاول التعرف على هوية حبيبته الجديدة وما أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين زوجاته السابقين.

وقال إيلي باسيل، الإعلامي اللبناني، عن أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة، بعد طلاقه رسمياً من الفنانة المصرية ياسمين صبري، لافتاً إلى أنها فتاة شابة ليست عربية من تركيا تبلغ من العمر 29 عاماً أى أنها أصغر من زوجته السابقة ياسمين صبري، بـ4 سنوات، وتدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول بدولة تركيا.

الفنانة ياسمين صبري شاركت جمهورها، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد أنباء زواج أبو هشيمة، وهو ما اعتبره المتابعين رد غير مباشر على تلك الأنياء، معتبرين انها تغيضه بتلك التصرفات.

وظهرت ياسمين، في الصور وهي تمارس الرياضة من أمام البحر، وعلقت: "كم هو جميل الله"