شاهد .. بعد نوم أبو الهول.. ميشال حايك يصعق العرب والخليجيين بتوقعات صادمة وكارثية.. هذا ما سيحدث بعد أيام قليلة !

انت الان تتابع خبر بعد نوم أبو الهول.. ميشال حايك يصعق العرب والخليجيين بتوقعات صادمة وكارثية.. هذا ما سيحدث بعد أيام قليلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعراف البناني الشهير ميشال حايك تحدث فيه عن توقعات الأيام المقبلة خاصة بعد تداول صور أبو الهول وهو مغمض العينين.

وكان ميشال حايك كشف أبرز التوقعات الفلكية المرتبطة بمصر في 2022، منها ظهور علامات غريبة في الأهرامات وحولها وفوقها أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي، تدهش العلماء وتحير المتابعين، وفقا للبناني ميشال حايك.

وأضاف حايك أن الفن المصري سيصبح بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية خلال العام 2022.

ومن بين توقعات ميشال حايك الفلكية في العام 2022، ظهور نجاحات الأخوين أديب عمرو وعماد الدين، في مرصد الأعين الفارغة، فيما تواجه الكرة المصرية صدمة موجعة، كما تستعيد مدينة شرم الشيخ عزها وتتغلب على محاولات كسرها وإخماد وهجها.