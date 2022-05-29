شاهد .. بعد ان هددت بالطلاق من زوجها في ليلة الدخلة.. الفنانة بوسي تقطع شهر العسل بشكل مفاجئ.. لن تصدقوا ماذا حدث؟!

انت الان تتابع خبر بعد ان هددت بالطلاق من زوجها في ليلة الدخلة.. الفنانة بوسي تقطع شهر العسل بشكل مفاجئ.. لن تصدقوا ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت النجمة بوسي التريند خلال الأيام الماضية، ذلك بعد زفافها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني ويعمل مصففاً للشعر.

وضجت مواقع التواصل في يوم زفافها بفيديو لها أثناء الزفاف وهي تهدد بالطلاق من زوجها قائلة: انا هربانة مني وممكن اطلق.

بعد الزفاف أعلنت بوسي مغادرتها في رحلة مع زوجها لقضاء شهر العسل لكنها فاجأت الجميع بعدها بساعات وظهرت في زفاف الشابة آية، ابنة المؤلف والشاعر المصري مدحت العدل، الامر الذي أثار استغراب جمهورها وسط تساؤلات حول أسباب قطعها شهر العسل.

لكن يبدو أنها قررت قطع شهر العسل الخاص بها وألا تفوت المشاركة بهذه المناسبة بحضور مجموعة كبيرة من النجوم.

وقدمت بوسي مجموعة من أبرز أغانيها الشهيرة، بينها ”شطة نار، عاشرنا ناس، آه يا دنيا“، وسط تفاعل من الحضور.

كما أحيا الحفل كل من الفنان وليد توفيق والفنانة كارول سماحة، إذ قدّما مجموعة من أشهر الأغاني.

وشارك في حفل زفاف ابنة مدحت العدل كل من يسرا، وليد توفيق، كارول سماحة، ياسر جلال، عمرو عرفة، خالد النبوي، ميدو، ومحمد رمضان، وفيفي عبده، وياسر جلال، ونيللي كريم،وبوسي شلبي، وجمال العدل