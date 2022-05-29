شاهد .. لن تصدق هوية خالة الفنان أحمد سعيد عبدالغني.. نجمة كبيرة أشتهرت بجمالها الذي أذهل الوسط الفني !! (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر لن تصدق هوية خالة الفنان أحمد سعيد عبدالغني.. نجمة كبيرة أشتهرت بجمالها الذي أذهل الوسط الفني !! (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

النجم الشاب المصرى احمد عبد الغنى نشأ وترعرع فى أسرة فنيه فولده الفنان القدير سعيد عبد الغنى كما ان خالته فنانه مصريه محبوبه ومشهوره وكان لهم دور كبير فى تشكيل شخصيته الفنيه.

وساهمت تلك الأعمال فى جعله من احد اشهر الفنانين الشباب على الساحه الفنيه فى الفتره الحاليه هذا بالاضافة إى موهبته فى التمثيل وااء ادوار مختلفة.

وتحدث الفنان أحمد سعيد عبدالغني، عن خالته الفنانة الراحلة زهرة العلا وعلاقته بها منذ طفولته وذكرياته معها.

وقال، في حوار قديم له: "أحلي أيام طفولتنا، كانت الأيام اللي بقضيها في منزل خالتي، وكانت معظم الوقت اللي معندهاش تصوير أو مصالح في القاهرة كانت بتكون موجودة في مزرعة صغيرة تمتلكها هي وأمي".

وتوفيت الفنانة زهرة العلا، في 18 ديسمبر 2013، وذلك عن عمر يناهز الـ79 عامًا، وتم تكريمها في عيد الأم 21 مارس 2010، في منزلها بعدما لم تتمكن من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم في فعالية أقامها «المركز الكاثوليكي» تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذي ألزمها البقاء في البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة، وقام الأب بطرس دانيال بتكريمها في منزلها.