شاهد .. أم الوليد مقداد تطرد زوجته من البيت.. والأخير يغادر الى خارج البلاد.. لكن ما فعله شقيقه عصومي لم يتوقعة أحد ابداً !

انت الان تتابع خبر أم الوليد مقداد تطرد زوجته من البيت.. والأخير يغادر الى خارج البلاد.. لكن ما فعله شقيقه عصومي لم يتوقعة أحد ابداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

الوليد مقداد​ نجم قناة ​طيورالجنة​ نشر فيديو جديد له برفقة زوجته ​نور غسان​ على يوتيوب، وثّق من خلاله سفرهما الى تركيا، واشار الوليد الى ان الطقس بارد جدا عندهم، ومن المقرر ان يقوما برحلات داخل تركيا للإستمتاع بالطبيعة.

وذكرت مصادر صحفية ان هناك خلافات بين زوجة نجم اليوتيوب الوليد مقداد وأهله بين، وهو مادفع والدة الأخير إلى طرده من البيت مع زوجته حيث قام الزوجان بمغادرة الكويت إلى تركيا بشكلٍ سريع.

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ خلافات عائلة الوليد مقداد قد ظهرت إلى العلن، حيث نشب الخلاف الأخير بينه وبين أخيه معتصم، فاضطرّ الوالد أن يتدخّل.

في التّفاصيل، نشر نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.

ويظهر الفيديو عندما أقدم معتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجده بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً :”تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك”.

لوليد لم يتفوه بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام بينما إعتلت ضحكة شقيقه صالة المطار.

والد مقداد، ​خالد المقداد​، دخل في السجال مدافعاً عن إبنه الوليد قائلاً :”هذا يسمى إحترام الرجل للمرأة، ويقول الرسول إستوصوا بالنساء خيراً، ولكن يبدو أنك مقهور”.

المعتصم رد على والده قائلاً :”حسناً زوجوني، حتى ما أظل مقهور”، ليرد والده “أنت مش قد الجيزة “، وأشار إلى زوجته، في لفتة منه إلى أن القرار بيدها.

المتابعون إنهالوا بالتعليقات، وطرحوا العديد من التساؤلات إذا ما كان الوليد قد أخذ موافقة والدته قبل أن يقدم على الخطوبة والزواج، حتى أنهم تسألوا إذا ما كانت والدته هي من أقدمت على تعريف نور على الوليد.