شاهد .. النجمة ميسرة تصدم الكل بظهور غير متوقع بعد غياب طويل.. لن تصدقوا أين شوهدت وكيف حالها اليوم !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر النجمة ميسرة تصدم الكل بظهور غير متوقع بعد غياب طويل.. لن تصدقوا أين شوهدت وكيف حالها اليوم !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة ميسرة، في مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم عصر الجمعة على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية.

وقامت ميسرة، بالرقص على الأغاني، لتحتفي بزفاف دنيا عبد العزيز، وذلك في مقطع فيديو متداول من حفل زفاف الأخيرة.

يذكر أن ميسرة لا تعتاد الظهور في المناسبات أو البرامج الفضائية أو السوشيال ميديا طوال فترة طويلة، وعادت للظهور الفني في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل أحلام سعيدة.

حول ميسرة

ولدت في مثل هذا اليوم عام 1967، ودخلت المجال الفني في عام 2000 ومازالت مستمرة فيه، خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، ولمعت في أدوار الإغراء.

عائلة ميسرة

قالت ميسرة، إن والدها مصري ولكن والدتها لبنانية وهي رفضت في البداية أن تعمل ابنتها في الفن، ولكنها سافرت بعد انتهائها من الجامعة إلى لندن، وشاركت في عدد من الحفلات التي عملت بها مطربة، حتى نصحها وجدي الحكيم بالعودة إلى مصر.

وأشارت ميسرة فى لقاء تليفزيونى إلى أنها عندما عادت إلى مصر استطاعت أن تقنع والدتها بالعمل في الفن، وبدأت الأعمال تتوالى عليها، رغم أنها أصيبت بالاحباط عندما لم تستطع إنتاج أول كاسيت لها.