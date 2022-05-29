شاهد .. سألوا سلاف فواخرجي عن سبب طلاقها وخراب بيتها فكشفت سر وائل رمضان المخفي وما كان يفعله دون خجل كل ليلة لمدة سنة !!

انت الان تتابع خبر سألوا سلاف فواخرجي عن سبب طلاقها وخراب بيتها فكشفت سر وائل رمضان المخفي وما كان يفعله دون خجل كل ليلة لمدة سنة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تفاصيل انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان، وذلك بعد زواج دام 23 عامًا.

وكشفت سلاف خلال برومو أحد البرامج التلفزيونية عن كواليس انفصالها، قائلة: عمري ما أنسى إني فضلت سنة كاملة كل ما أحط راسي على المخدة أبكي، في إشارة مبطنة منها إلى سوء معاملته لها، وفق ما يقوله بعض الجمهور.

كما علقت سلاف فواخرجي مؤخرًا، على انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: البدايات أخلاق والنهايات أخلاق وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا.

وتابعت: "ليس بيدك ولا بيدي إنما القدر يرسم حياتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب".

واختتمت حديثها قائلة: "سامحني إن كنت قد أخطات أو قصرت يوما ما وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحب والكرم والعطاء لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا شكرًا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".