شاهد .. ذبح رجل مع ابنتيه وحفيديه داخل مزرعة بمصر.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كشفته كاميرات المراقبة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ذبح رجل مع ابنتيه وحفيديه داخل مزرعة بمصر.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كشفته كاميرات المراقبة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

حالة من الذعر، انتابت منطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد في مصر، بتنفيذ مجزرة جماعية ظهرت خيوطها الأولى أمس الخميس.

وتكشفت الخيوط الأولى، عندما حاول مصريا أن يتصل بأبيه وشقيقتيه الموجودتان معه، إضافة لابني إحداهما، في مزرعة بالقطعة 39 من منطقة الريف الأوروبي، ولما لم يجب أحد منهم على اتصالاته، مضى إليهم ليطمئن، إلا أنه عثر على جثامين أبيه " خفير (حارس) المزرعة عادل أبو زيد، البالغ 54 سنة، كما وابنتاه (17و24 عاما) وحفيداه البالغان 6 و8 سنوات، وفقًا لـصحيفة "الوطن"المصرية.

وعثر رجال الأمن على ناجية وحيدة من الحادث، هي زوجة الأب القتيل، عمرها 40 سنة، وحالتها حرجة، أما الابن المتصل، فتحفظت عليه أجهزة الأمن.

وكشفت التحريات الأولية بعد فحص كاميرات المراقبة بالمزرعة، إضافة لكاميرات مزارع ومنشآت مجاورة، والاستماع لمالك المزرعة وبعض العاملين فيها بالريف الأوربي، هو أن مرتكب الجريمة أكثر من شخص واحد، فيما ذكر أحد جيران المزرعة، أن الأب القتيل "يعمل ويقيم فيها، واصطحب باقي الضحايا معه، كما اعتاد".