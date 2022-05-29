شاهد .. بعد وفاته…تسريب فيديو صادم للفنان سمير صبري يحدث ضجة كبيرة بالوسط الفني !! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر بعد وفاته…تسريب فيديو صادم للفنان سمير صبري يحدث ضجة كبيرة بالوسط الفني !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وأشار سمير في الفيديو أن هذه الفنانة شكرته ووعدته أنها لن تقدم التنازلات لكنه تفاجأ بعد فترة عندما رآها في مكان ما بما فعلته

وقال أنه رآها ترقص في أحد الأماكن بعد سنوات وقدمت التنازلات التي كان قد حذرها منها فقال لها ساخراً

وتسبب هذا الفيديو بالكثير من الجدل من الجمهور الذي بدأ يتساءل عن إسم هذه الفنانة وهويتها خاصة أن سمير في الفيديو رفض الكشف عن إسمها.

من جهة أخرى، لم يحضر ابن الفنان المصري سمير صبري جنازته، حيث قال البعض إنه لم يعلم بالأمر، غير أن ثروة سمير ستذهب كلها له.

في التفاصيل، بلغت ثروة سمير صبري ما يقارب الخمسة ملايين دولار قبل مرضه وهذا امر متوقع لممثل واعلامي بهذا الحجم. وقد قام الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بتكريم الممثل قبل وفاته بأيام قليلة حيث تم نقله الى مستشفى تابع للقوات المسلحة المصرية لتلقي العلاج.

وهذه الثروة بالطبع ستذهب إلى ابنه الوحيد الذي عاش حياته خارج مصر، وهو لم يعرف والده جيّدًا.