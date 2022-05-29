شاهد .. بعد تهديده بالطلاق في زفافها…الفنانة بوسي تصدم الكل و تترك زوجها في شهر العسل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر بعد تهديده بالطلاق في زفافها…الفنانة بوسي تصدم الكل و تترك زوجها في شهر العسل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت النجمة المصرية بوسي الجمهور بعد ايام على زفافها حيث تركت زوجها مصفف الشعر هشام ربيع في شهر العسل وانتشر مقطع فيديو لذلك.

وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه بوسي بدون زوجها وقيل أنها تركت شهر العسل بعد ايام على زواجها من أجل إحياء زفاف ابنة مدحت العدل.

اللافت في الموضوع أنه بكل الفيديوهات والصور التي انتشرت من زفافة ابنة مدحت العدل لم يظهر زوجها هشام في أي منها.

وبعد أن كشفت الفضائح الكبيرة الّتي تخصّ طليق الفنانة الشعبية المصرية بوسي، وخصوصًا طليقها، بدأ البحث عن ابن الفنانة بعد محاولتها الهروب من زفافها الثاني بسببه.

وكان طليقها قد ههدها بأخذ الطفل منها، في حفلة زفافها ما جعلها تصبح غاضبة جدًّا.

هذه الصّورة نشرتها في عيد ميلاد ابنها، حيث وجّهت بوسي رسالة مؤثرة له قالت بها: “كل سنة وأنت طيب يا رجلي ويا حياتي، كل سنة وانت طيب يا قلب ماما من جوا، عقبال العمر كله يا روح قلبي، ويخليك ليا، واشوفك أحلى وأحسن راجل في الدنيا”.