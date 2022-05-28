شاهد .. مذيعة سعودية فائقة الجمال تخطف أنظار العرب والخليجيين في مهرجان كان السينمائي.. لن تصدقوا جمالها ! (صورة)

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انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية فائقة الجمال تخطف أنظار العرب والخليجيين في مهرجان كان السينمائي.. لن تصدقوا جمالها ! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت المذيعة السعودية أجواء الجودي صورا لها عبر حسابها على انستقرام أثناء حضورها مهرجان كان السينمائي.
وأظهرت الصور أجواء الجودي في لقطات مختلفة لإطلالتها التي أثارت إعجاب متابعيها.
وأبانت الصور أجواء وهي ترتدي فستانا أبيض اللون بأكمام طويلة ويغطي جسدها بالكامل.
ولجأت أجواء لاستخدام مكياج بسيط وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.
وفي السياق نفسه شاركت أجواء متابعيها مقطع فيديو استعرضت خلاله الفستان الذي ارتدته في المهرجان.