شاهد .. مذيعة سعودية فائقة الجمال تخطف أنظار العرب والخليجيين في مهرجان كان السينمائي.. لن تصدقوا جمالها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية فائقة الجمال تخطف أنظار العرب والخليجيين في مهرجان كان السينمائي.. لن تصدقوا جمالها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)