شاهد .. ماجدة زكي.. تلقت صدمة عمرها من كمال أبو رية بعد 25 سنة زواج والمفاجأة المزلزلة في صلة القرابة بينها وبين أشرف زكي !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ماجدة زكي.. تلقت صدمة عمرها من كمال أبو رية بعد 25 سنة زواج والمفاجأة المزلزلة في صلة القرابة بينها وبين أشرف زكي !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كوميدانة من الطراز الرفيع، تجعلك تبتسم بكل سهولة لمجرد مشاهداتها وحديثها إنها الفنانة ماجدة زكي صاحبة المسيرة الفنية الحافلة التي بدأتها من أدوار صغيرة حتى استحقت البطولة وقدمت مجموعة من الأعمال المميزة.

حياة ماجدة زكي ونشأتها

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد حصولها على البكالوريوس بدأت بالمشاركة بأدوار صغيرة في عدة مسرحيات مثل مسرحية النسانيس، ومسرحية "ستات ما يعرفوش يكدبوا"، ومسرحية "طب ليه"، كما كان لها مشاركات بسيطة في عدد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "زهور تتفتح"، ومسلسل "عيون الآخرين".

علاقة ماجدة زكي وخالد زكي شاركت الفانة ماجدة الفنان خالد زكي عدة أعمال أبرزها مسلسلها الشهير "قوت القلوب" الذي عرض في 2020، وربط البعض بسبب الاسم بأن هناك صلاة قرابة بين الاثنين ولكن حقيقة الأمر لا توجد أي قرابة بين "ماجدة" وخالد زكي والأمر فقط من سبيل تشابه الأسماء.

فهي كما ذكرنا شقيقة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي تربطهم سويا علاقة خاصة حتى أن زوجته شقيقها الفنانة روجينا أكدت أن "ماجدة" شديدة الغيرة على شقيقها أشرف زكي، وأن العلاقة بينهم ليس علاقة أخوة فقط فقهم بمثابة الأصدقاء والأحبة.

وروت "روجينا" أنها في بداية زواجها كانت تستيقظ لتجد أشرف زكي يهاتف سيدة ويقول لها "أيوه يا حبيبتي" حتى اكتشفت أنها شقيقته "ماجدة" وأصبحا صديقتنا يتقاسمان حبه، مشيرة إلى أن "ماجدة" دائما تقف في جانب أخيها "أشرف" حتى ولو كان مخطئاً.

أبناء الفنانة ماجدة زكي تزوجت "ماجدة" وهي في العشرين من عمرها من الفنان كمال أبو رية في عام 1988، واستمر الزواج لمدة 25 عاما، رزقا خلالهم بثلاثة أبناء وهم أحمد، كمال، والابنة الوحيدة وهي حبيبة، وفي مفاجأة صادمة للجميع أعلنا انفصالهما في عام 2014.

ولم تتحدث "ماجدة" منذ الانفصال عن الموضوع نهائيا، فيما تحدث "أبو رية" عنه مؤكدا أنهما ساعدا بعضهما لبعض كثيرا وكلا منهم وقف بجوار الآخر، مؤكدا أن الانفصال أثر عليه نفسيا بشكل كبير بسبب ابتعاده عن أولاده وهو الأمر الذي لم يكن يتخيله.

وطالب "أبو رية" من ماجدة في لقاء له في عام 2021 أن تسامحه هي وأولاده، مؤكدا أنه أخطأ في حقها ولكن دون قصد، فكان أصغر في السن وأقل خبارة، ووجه لها الشكر على إنجاب أبنائهم الثلاثة الذين هم أهم شيء في حياته، مؤكدا على احترامه وتقديره لها حتى بعد الانفصال.

مسيرتها الفنية يعتبر البداية الحقيقة لماجدة زكي هي في عام 1978 حينما شاركت الزعيم عادل إمام مسلسله الشهير "أحلام الفتى الطائر" مع كلا من الفنان عمر الحريري والفنانة رجاء الجداوي، وتعاونت فيه مع المخرج محمد فاضل.

لتقدم في العام التالي 1979 مسلسلاً ناجحاً أخر مع الفنان محمد صبحي وهو مسلسل "كيمو" وتعاونت فيه مع المخرج نور الدمرداش، وفي نفس العام شاركت في المسلسل الخليجي "الذليل".

وفي عام 1980 عادت لبيتها الأول وهو المسرح بالمشاركة في مسريحة "عروسة تجنن"، وشاركت أيضا في مسلسل "مبروك جالك ولد"، وفي عام 1981 دخلت السينما من خلال مشاركة في فيلم "أمهات في المنفى"، وشاركن أيضا في مسلسل "أبواب المدينة" في جزئه الأول.

وفي عام 1982 شاركت في عملين وهما مسلسل "وتاه الطريق" ومسلسل "وقال البحر"، وفي عام 1983 عادت للسينما من خلال فيلم "دعوة للزواج"، وفي عام 1984 شاركت في عملين وهما المسلسل الناجح "البركان" مع النجم عبدالله غيث والفنانة فردوس عبدالحميد، ومن إخراج نور الدمرداش، كما شاركت في مسلسل "أخو البنات".

ويعد عام 1985 عام نشاط فني لها شاركت في مسرحية "مولد وصاحبه غايب" ومسلسل "صح النوم"، وأيضا كان لها مشاركة سينمائية من خلال فيلم "النساء".

واستمر نشاطها الفني في عام 1986 شاركت في ثلاثة مسلسلات وهما مسلسل "رحلة السيد أبو العلاء البشري" بطولة النجم محمود مرسي، ومسلسل المنعطف، ومسلسل "أولاد آدم"، كما كان لها مشاركة سينمائية من خلال فيلم "مدام شلاطة".

وفي عام 1987 اكتفت بمشاركة سينمائية في فيلم "الملايكة لا تسكن الأرض"، ومسلسل تلفزيوني وهو "رحمة"، وفي العام التالي 1988 كررت الأمر بالاكتفاء بمسلسل وفيلم فقدمت مسلسل "ثمن الخوف" أما الفيلم فكان "الشباب في الجحيم".

وفي عام 1989 قدمت عملان وهما مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، ومسلسل "الرجاء التزم الهدوء".

أشهر أعمال ماجدة زكي بدأت في التسعينات "ماجدة" مرحلة جديدة من الأدوار المميزة التي تعد علامات في مسيرتها الفنية، بدأتها في عام 1990 بالمشاركة في عملين شهيرين وهما "ليالي الحلمية" الجزء الثالث و"عائلة الأستاذ شلش".

وفي عام 1991 شاركت الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، ومسلسل "البريمو"، وفي السينما عادت للوقوف أمام الزعيم عادل إمام من خلال فيلم "الإرهاب والكباب"، وكذلك شاركت في فيلم "السجينة 67".

وفي عام 1993 شاركت الزعيم عادل إمام مرة أخرى في فيلم "الإرهابي"، بالإضافة لظهورها في غيلم "131 أشغال"، وفي عام 1994 قدمت مشاركة مميزة في مسرحية "حزمني يا".

وفي عام 1995 شاركت في مسلسل "مشوار" وفي مسلسل ليالي الحلمية الجزء الخامس، وفي العام التالي 1996 شاركت الفنان أحمد عبدالعزيز والنجمة شيرين سيف النصر والفنانة المعتزلة جيهان نصر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما شاركت في فيلم "إشارة مرور".

وفي عام 1998 شاركت في فيلم "مبروك وبلبل" بالإضافة إلى مسلسلي "السيرة العاشورية الحرافيش" ومسلسل "سقوط الأقنعة".

ومن الأعمال المميزة التي حققت شهرة كبيرة لـ"ماجدة" داخل الدراما المصرية كان ظهورها في عام 2001 مع الفنان نور الشريف في مسلسل "عائلة الحج متولي"، وأداء دورها الشهير "أمينة"، وفي نفس العام شاركت في المسلسل الشهير "ضبط وإحضار".

وفي عام 2002 كررت التعاون مع النجم نور الشريف من خلال مشاركته مسلسل "العطار والسبع بنات"، وفي عام 2004 شاركت النجم يحيى الفخراني مسلسله الشهير "عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع نهال عنبر وعزت أبو عوف.

وبدأت "ماجدة" لعب دور البطولات ابتدأ من 2006 من خلال مسلسل "حارة العوانس"، وفي عام 2007 مسلسل "أحلامك أوامر"، وتوقفت عامان لتعود في عام 2009 ببطولة مسلسل "حقي في رقبتي" مع الفنان الراحل حسن حسني، وقدمت أيضا مسلسلها الكوميدي الشهير "كريمة كريمة".

وفي عام 2014 قدمت مسلسل "كيد الحموات" مع النجمات سوسن بدر وهالة صدقي، وفي عام 2017 قدمت مسلسل "اللهم إني صائم"، وفي عام 2020 قدمت مع المخرج مجدي أبو عميرة أحد أنجح مسلسلاتها وهو "قوت القلوب"، وفي 2021 شاركت الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة