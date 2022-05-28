شاهد .. منى زكي تكشف دون علمها عن وشمها السري في مكان غير متوقع والذي أخفته عن الكل !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر منى زكي تكشف دون علمها عن وشمها السري في مكان غير متوقع والذي أخفته عن الكل !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

لفتت الممثلة المصرية ​منى زكي​ الأنظار إليها خلال مشاركتها في ​مهرجان كان​ السينمائي، اذ حضرت على السجادة الحمراء بفستان أسود من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة.

الفستان بسيط بتصميمه، الا انه تميّز بأشرطة من الشك، ما أضاف إليه لمسة من العصرية.

أما ما كان حديث المتابعين، فهو وشم منى الذي ظهر بشكل نادر، لأن قصة الفستان منخفضة من ناحية الظهر.



وأشاد عدد كبير من المتابعين باختيار منى، بينما رأى البعض الآخر ان الفستان بسيط جدا بالنسبة لمهرجان ضخم كمهرجان كان السينمائي.