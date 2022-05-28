شاهد .. ياسمين صبري تنشر صورة لها برفقة شقيقها ’’الوسيم’’ والذي خطف عقول الفتيات.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما ! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تنشر صورة لها برفقة شقيقها ’’الوسيم’’ والذي خطف عقول الفتيات.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما ! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

حرصت الفنانة ياسمين صبري على أن تظهر خلال الفترة الماضية في أكثر من فعالية فنية واجتماعية بعد طلاقها، إذ كانت حديث منصات التواصل الاجتماعي بميلها إلى الاسترخاء وهو ما اتضح عبر صورها وهي تمارس اليوجا، وكان لحضورها في مهرجان كان بريقا خاصا بإطلالتها المميزة كما اعتاد عليها الجمهور.

بعد تألقها في فعاليات مهرجان كان، انتشرت صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أخيها، إذ نشر شقيق ياسمين صبري صورة جديدة جمعته بها من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي كثيرا ما تظهر رفقة شقيقها، الذي تجمعها به علاقة يسودها الود والصداقة الملحوظة لمتابعيها ومحبيها.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو من استعدادها لـ مهرجان كان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت ياسمين صبري علي الفيديو: «شكرا مهرجان كان الجميل».

آخر أعمالها الفنية

وشاركت الفنانة ياسمين صبري خلال الأعوام الماضية، في مهرجان الجونة وحضور عدد من الفعاليات السينمائية، وكان آخر عمل درامي لها هو مسلسل «فرصة تانية»، الذى عرض عام 2019، وكان من بطولتها المطلقة مع نخبة من الفنانين بينهم دياب وهبة مجدي وأيتن عامر.

فيما غابت الفنانة ياسمين صبري عن السباق الرمضاني الماضي، ولكنها تستعد حالياً لمسلسلها الجديد الذي ستجسد فيه شخصية الفتاة الشعبية، كما تستعد لتصوير فيلمها الجديد «صقر المحروسة» مع النجم أحمد عز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، وذلك ببداية شهر يوليو المقبل.