شاهد .. أتتذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ ؟؟ .. لن تصدقوا ما حدث لة اليوم وأفرح كل الخليجيين ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون المتحول الإماراتي ’’بدر خلف‘‘ ؟؟ .. لن تصدقوا ما حدث لة اليوم وأفرح كل الخليجيين ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أثار خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجدل من جديد بعدما نشر صورة له وهو يرتدي النقاب على موقع التدوينات المصغرة تويتر معلنًا من خلالها أنه تعرض للتحرش.



وكتب خلف الشهير بـ “كيكة” على الصورة : ” رايحه الجمعية في امان الله ولابسه نقاب، يجي واحد يلحقني ويتحرش فيني، اقوله متزوجه يقولي احلا شي !!لهدرجه مافي احترام للدين !!!! جعلكم الماحي الله ينتقم منكم..”.



ولا تعد حادثة التحرش هذه هي الأولى

التي تعرض لها بدر الخلف حيث نشر العام ماضي 2021، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق “سناب شات” تحدث فيه عن تعرضه للتحرش، قائلاً “كنت ماشي في الشارع، وشاب ماشي من خلفي يقول: يا حلو يا زين.. ممكن رقمك”.

من هو بدر خلف

هو إعلامي إماراتي بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

فيسبوك وتويتر، واهتم بالظهور على البرنامج الأكثر شهرة في الخليج سناب شات، بث خلالها فيديوهات قصيرة حث فيها الفتيات على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

بعد دراسته للإعلام، اتجه لتقديم برنامج عن موضة الرجال على موقع الفيديوهات يوتيوب ثم اهتم بعد ذلك بتقديم كل ما يتعلق بالمرأة، عقب دراسته أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.

يعتبر بدر خلف من النجوم المثيرة للجدل الذي تتعرض للانتقاد بسبب سلوكها الغير مرغوب القيام به في الوطن العربي، حيث أنه يعتبر من الشخصيات الذي تقوم بتقديم فيديوهات غير لائقة ولا تناسب الرجل العربي مما عرضه للانتقاد من المتابعين بشكل كبير .