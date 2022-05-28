شاهد .. لن تتزوقع ماذا كان يفعله الشيخ الشعراوي يفعل إذا وجد امرأة تبيع ’’جرجير وفجل‘‘.. فنان شهير كشف للعلن مالم يكن أحد يعلم به !!

انت الان تتابع خبر لن تتزوقع ماذا كان يفعله الشيخ الشعراوي يفعل إذا وجد امرأة تبيع ’’جرجير وفجل‘‘.. فنان شهير كشف للعلن مالم يكن أحد يعلم به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان حسن يوسف عن حياة الراحل الشيخ الشعراوي عبر برنامج كلام الناس، حيث تطرق كيف كانت حياته كلها إيمان وذكر.

وقد عبر قائلاً: “الشيخ الشعراوي كان يقولي لما تلاقى ست بتبيع جرجير وفجل وتفاصل معاها وتقولك 10 تقولها 9 لأ اديها 11 دي شقيانة وتعبانة”.

“الشيخ الشعراوي فعلا كان بينضف المراحيض في مسجد السيدة نفيسة، ويقول إحنا خدامين ومحدش يقولي يا مولانا، كان متواضعا.

ولما راح يزور الجامعة الطلبة شالوا العربية بتاعته، ولكن عمره محسش بالكبر، ومرة قال لابنه عبد الرحيم وجاب كيس فيه 70 ألف جنيه وأعطاه لشخص غلبان ورد ده راجل بيته هيتخرب ولو كان صادق أنا أنقذته ولو كاذب حسابه عند ربنا”.

يذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة توفي في السابع عشر في شهر يونيو من العام 1998م