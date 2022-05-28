انت الان تتابع خبر عاجل: المبعوث الأممي يتدخل لإنقاذ مفاوضات الأردن حول فتح منافذ تعز ويضع هذه المقترح الهام.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال مراسل رويترز في اليمن إن المبعوث الاممي وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق الى تعز بشكل تدريجي.

وبحسب محمد الغباري مراسل الوكالة، فإن المقترح يضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين، بناءً على النقاشات التي استمرت لثلاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.

وأكد أن المبعوث دعا الطرفين إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب.

ووصلت المفاوضات في الأردن إلى طريق مسدود بعض رفض الحوثيين فتح منافذ تعز التي طلبت الحكومة فتحها.