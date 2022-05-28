شاهد .. ريجيم سحري أفقد الفنانة ريم البارودي 20 كيلو من وزنها في فترة غير متوقعة.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كانت تفعله يومياً !

انت الان تتابع خبر ريجيم سحري أفقد الفنانة ريم البارودي 20 كيلو من وزنها في فترة غير متوقعة.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كانت تفعله يومياً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت ريم في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: "حر كالطائر".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا قمر أنت، بسم الله ما شاء الله قمر، يا قمر، روحي، خسيتي خالص، ومساء القمر" وغيرها.

وفي بداياتها كانت ريم تعاني من زيادة في الوزن وكانت تظهر بإطلالات تكشف هذه الزيادة قبل ان تخسر 20 كيلو من وزنها وتعود لرشاقتها.

وكشفت الفنانة المصرية ريم البارودي في لقاء صحافي حقيقة محاربتها طوال الفترة الماضية بعد نجاحها في تقديم برنامجها "شارع النهار" وسر خسارتها وزنها الزائد خلال أسابيع وظهورها بنحافة ملحوظة، حيث قالت: "فكرة أنني أتعرض لمحاربة أو هجوم لا يمكن أن أجزم بها لأنهم في الحقيقة الأقلية، وأنا ابنة الوسط الفني وابنة هذا المجال، ولا يوجد مؤسسات أو كيان ضدي".

وأضافت: "أنا حظي حلو في الناس الذين يحيطون بي، دائما يوجهونني للطريق الصحيح، وتغيرت كثيرا عن قبل في فكرة اتخاذ رد فعل إزاء الأشخاص الذين يحاربونني، ودائماً أتعلم من أخطائي، وأنا لا أريد الانجراف إلى مهاترات".

واختتمت بالقول: "المواقف الصعبة والأزمات في حياتي جعلتني أكثر صبراً وحكمة وأعطتني خبرة كبيرة".

وعن فقدانها الكثير من وزنها في السنوات الأخيرة، كشفت ريم البارودي أنها تحافظ على وزنها لأنها في مسلسل "دلع بنات" لم ترُق لها زيادة وزنها والتي لاحظها الجميع، فقررت اتباع ريجيم لإنقاص وزنها.

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبارة عن بعض الأطعمة المختلفة التى تحس على نقص الوزن حيث تلقت هدية من "weightattack.eg"، وهو نظام غذائي يساعد على إنقاص الوزن بطريقة صحية. وعلقت ريم على الصورة قائلة "دي هديتي من أول نظام غذائي بيبعت الأكل للبيت عشان يساعدك إنك تخسى بطريقة صحية".

وفي سياق متصل، تصدرت الفنانة ريم البارودي، التريند خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم قضائي بحقها.

وأيدت المحكمة حكم تغريم ريم بـ 20 ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الإعلامية ريهام سعيد بعد تورطها في قضية سب وقذف، ورفعت دعوى استئناف، رفضتها المحكمة الاقتصادية في القاهرة.