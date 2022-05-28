أخبار اليمن : قمة ليفربول والريال تتصدر وسائل الإعلام العالمية

قمة ليفربول والريال تتصدر وسائل الإعلام العالميةتصدرت قمة ليفربول ضد ريال مدريد، المحدد لها التاسعة مساء اليوم، فى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "دى فرانس" بفرنسا، اهتمامات وسائل الإعلام العالمية فى مختلف الدول وعلى رأسها الصحافة الإسبانية والإنجليزية.

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالعديد من الأحداث المهمة، ونشرت صحيفة "آس" صورة لفريقي ريال مدريد وليفربول على صدر غلافها وعلقت قائلة، "المسرح ينتظر.. مدريد يبحث عن الرابعة عشرة ضد أفضل ليفربول من الحقبة الأخيرة، أنشيلوتي: أقاوم قلقي برؤية الوجه الواثق للاعبين، كلوب: إذا نظرنا إلى الريمونتادا فهم المرشحون".

فيما جاء محمد صلاح، نجم ليفربول وكريم بنزيما نجم ريال مدريد، على صدر غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلة، "سوبر نهائي، أنشيلوتي: وصلنا بشكل جيد، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيكون كافياً للفوز، كلوب: منذ خسارة المباراة النهائية في كييف تعلمنا الكثير".

وأضافت، "تستضيف باريس ذروة بين الأثقال، يبحث ريال مدريد عن لقبه الرابع عشر وليفربول السابع".

وقالت صحيفة "سبورت"، "النهائي السوبر، يأمل ليفربول فى الانتقام من ريال مدريد الذي وصل واثقاً بعد عودته المعجزة الأخيرة".

وأخيرًا كتبت صحيفة "ماركا" تحت عنوان "انتعش مرة أخرى، يريد ريال مدريد ملك أوروبا أن يكون بطلاً جديداً ضد ليفربول".

الصحف الإنجليزية: كلوب يحث لاعبيه على تحقيق الانتصار

ألقت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على مباراة ليفربول ضد الريال المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "فرنسا".

فى البداية، قالت صحيفة "ديلي ميرور،" "7 مذهلة، كلوب يحث لاعبيه على تحقيق الانتصار ودخول التاريخ".

فيما تصدر النجم السنغالي ساديو ماني غلاف صحيفة "ذا صن"، تحت عنوان "سوبر ماني، كلوب يشيد بـ ساديو ولكنه لا يعلم إن كان سيبقى، كورتوا يسخر من ليفربول".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورة محمد صلاح وكريم بنزيما تحت عنوان " ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال، كلوب يحث لاعبيه على الفوز ليكونوا بسجلات التاريخ".

بينما جاء على صدر غلاف صحيفة "ليفربول إيكو"، "لنحقق السباعية ونبلغ عنان السماء، رجال كلوب يتطلعون لمجد أوروبي آخر، مشجعي الريدز يحتفلون في باريس، تياجو جاهز وترينت يستعد للفوز للمرة الثانية بالأبطال، الريدز يبحث عن المجد عند برج إيفيل".

وأخيرًا، عنونت صحيفة "ديلي ستار"، "لنكن الرجال التاريخيين، كلوب يُحذر نجومه؛ لا أحد سيتذكر الخاسرين، كلوب أخبر لاعبيه بأن عليهم الفوز باللقب لأنه لا أحد يتذكر الخاسرين، النهائي الثالث ليورغن كلوب في خمس سنوات".

( وكالات)

