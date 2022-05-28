شاهد .. إنهيار النجمة ياسمين صبري بعد 3 أسابيع من انفصالها عن أبو هشيمة يصدم الكل.. ما فعلته قبل ساعات غير متوقع ويصعب تصديقة !

انت الان تتابع خبر إنهيار النجمة ياسمين صبري بعد 3 أسابيع من انفصالها عن أبو هشيمة يصدم الكل.. ما فعلته قبل ساعات غير متوقع ويصعب تصديقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت تصرفات النجمة ياسمين صبري الأخيرة انتباه متابعيها في وسائل التواصل، خاصة وأنها أصبحت تنشر باستمرار وبشكل يومي صورها وتفاصيل حياتها دون توقف.

ياسمين صبري التي لم تكف عن النشر يومياً منذ طلاقها من أبو هشيمة قبل 3 أسابيع، عادت اليوم لنشر صورة لوجبة إفطارها، الأمر الذي دفع كثيرين للتلميح بأنها في حالة انهيار نفسي وتحاول تعويض الفراق الذي احدثه انفصالها عن أبو هشيمة بكثرة نشاطها مع معجبيها في وسائل التواصل ونشر أية تفاصيل عن حياتها، في محاولة لإظهار كم أصبحت سعيدة بعد الطلاق.

بينما قال آخرون إن لجوءها للسوشيال ميديا وانغماسها فيه بشكل متازايد أمر طبيعي، خاصة وأنها بحاجة لدعم معنوي كبير بعد ازمة طلاقها، وهو ما تحصل عليه من تعليقات معجبيها.

ياسمين صبري تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "الشادر" إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أشرف عبدالباقي وطارق صبري، كما تشارك في بطولة فيلم "صقر المحروسة" بطولة الفنان أحمد عز.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل