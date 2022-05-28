أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الأسدي

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الأمين العام المساعد يواسي آل الأسدي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الحاج /هادي احمد الاسدي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع الأمين العام المساعد يواسي آل الأسديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الحاج /هادي احمد الاسدي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /عبدالله هادي أحمد الاسدي، عضو اللجنة الدائمة المحلية، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية المحابشة، واخوانه وكافة آل الاسدي بمديرية المحابشة محافظة حجة، عبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



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