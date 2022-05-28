شاهد .. أول نجم مصري يخطف مربوحة في فيلمه القادم بعد تألقها في ’’الكبير أوي 6’’ .. لن تصدقوا من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر أول نجم مصري يخطف مربوحة في فيلمه القادم بعد تألقها في ’’الكبير أوي 6’’ .. لن تصدقوا من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تعاقدت الفنانة الشابة رحمة أحمد، الشهيرة بـمربوحة، على المشاركة في فيلم مغامرات كوكو، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي مع النجم أحمد في مسلسل الكبير قوى 6.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وخالد الصاوي، بالإضافة للنجمة شيرين رضا، وإيهاب فهمي، وأوس أوس، ومنة فضالي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وسيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويجسد الفنان بيومي فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل هو طبيب بيطري محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.