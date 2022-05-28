شاهد .. كيد النساء.. هيفاء وهبي تصدم الكل بأول تعليق لها بعد طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر كيد النساء.. هيفاء وهبي تصدم الكل بأول تعليق لها بعد طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عقب زواج استمر لعامين، واحد من الأخبار التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما سويًا.

ومع انتشار خبر انفصال ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة إنها الزوجة السابقة للأخير.

أول ظهور لـ هيفاء وهبي عقب انفصال ياسمين صبري

وشاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور خلال تواجدها بباريس.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بإطلالة كاجوال، مرتدية بليزر أسود، مع بنطلون منقوش بلوني الأسود والأبيض، مع «كاب» ونظارة شمسية وحذاء رياضي.

ولم ترفق الفنانة هيفاء وهبي، تعليقات سوى وجه تعبيري لـ«قُبلة».