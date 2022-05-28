شاهد .. تشوه جسم ووجه النجم ’’شاروخان‘‘ يحزن قلوب الملايين ويشعل الأنترنت.. لن تصدق كيف صار وما حدث !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر تشوه جسم ووجه النجم ’’شاروخان‘‘ يحزن قلوب الملايين ويشعل الأنترنت.. لن تصدق كيف صار وما حدث !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

النجم الهندي شاروخان ظهر وقد ظهرت عليه النحافة المفرطة وكادت ملامحه ان تختفي وهو بشعر كثيف وكانه يعاني من مرض ما وذلك في صورته مع وزير الخارجية الفرنسي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير وهلعهم.

وتناقل المدونون على الفضاءات الافتراضية صورة صادمة بدا فيها وجه وجسم شاروخان في نوع من التشوه وفقاً للتداولات ومليئاً بالعيوب كبيرة في بشرتها.

وعبر الكثير من الجماهير عن قلقهم الشديد حول صحة نجم بوليوود وتسائلوا عن سبب النحافة المفرطة وهل هي بسبب مرض ما او انها حمية غذائية جديدة، كما قال المتابعين بأنه شكله أصبح أكبر سناً.

وتعود هذه الصورة لتكريم شاروخان في فرنسا حيث حصل على أعلى وسام مدني في فرنسا، المعروف باسم "وسام جوقة الشرف"، وقد مُنحت له تقديراً لإسهاماته الكثيرة التي تهدف لنشر التنوع الثقافي.