شاهد .. ياسمين عزّ تسأل أحمد الفيشاوي: إيه بيحصل ليلة الخميس؟! إجابة الفنان جعلها تتعرق خجلاً ! .. لن تصدقوا ما قاله ؟

انت الان تتابع خبر ياسمين عزّ تسأل أحمد الفيشاوي: إيه بيحصل ليلة الخميس؟! إجابة الفنان جعلها تتعرق خجلاً ! .. لن تصدقوا ما قاله ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تلقى الفنان المصري الشهير أحمد الفيشاوي سؤالاً محرجاً من من الإعلامية ياسمين عز خلال استضافته في لقاء سابق مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية.

الفنان الشاب المثير للجدل قال بكل جرأة ودون خجل ردّاً على سؤال ياسمين عز حول ما يفعله ليلة الخميس وهي الإجابة التي إحمّرت لها خدود الإعلاميةوقد بدت متعرقة : "ده سؤال محرج جدًا".

واستدرك الفيشاوي: "ولكن بتفرق مع على حسب السن، وعندما كنت في الدراسة كنت زي أي طالب مدرسي، ولما كبرت بقيت أنا والمدام ومفيش أحسن من كدة".

وأشار إلى أنه بالنسبة له فإن الزواج لا يرتبط بموعد معين، أو يوم معين مثل يوم الخميس، ولكنه «زي القدر»،

وأضاف: "يعني أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها، والجواز مش مرتبط بيوم معين".

وتابع: خاتماً "أنا مش خبير ولا دارس الست المصرية أو اللبنانية، وحتى زيجاتي كانت من سوريا ومن ألمانيا ومصر".