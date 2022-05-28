شاهد .. رانيا يوسف تفجر الأنترنت بصورة صارخة رفقة النجم محمد صلاح.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تفجر الأنترنت بصورة صارخة رفقة النجم محمد صلاح.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عددا من الصور الجديدة لها ظهرت فيها مع تماثيل متحف توسو في دبي، والتي كان أبرزها مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.

وشاركت رانيا يوسف عدداً من الصور الجديدة أيضا مع تماثيل متحف توسو، حيث حرصت التقاط عدد من الصور مع نجوم السينما العالمية أمثال، براد بيت، توم كروز والاميرة ديانا.

وقد اثار احتضان رانيا يوسف لتمثال محمد صلاح عددا من الردود الساخرة من متابعيها على تويتر حيث جاء في بعضها: “ليه كده ده الواد عنه نهائي” و “عليه العوض ومنه العوض فيك يا صلاح يا فرحة كارفاخال”.

وفى وقت سابق أعربت رانيا يوسف عن سعادتها تجاه مشاركتها في القفز ببرنامج “نجوم السماء”، مشددة على أنها طافت بلدانا كثيرة حول العالم عندما كانت تعمل مضيفة في بداية حياتها العملية،

وتابعت: “لفيت العالم وشفت شواطئ العالم لما كنت مضيفة لكن عمرى ما شفت بلد أجمل من بلدى”.

وأضافت رانيا يوسف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر جميلة جداً من الأعلى، ورغم أنها جربت القفز عدة مرات في إسبانيا إلا أن التجربة في مصر مختلفة تماماً، وتابعت: “الحقيقة التجربة في مصر مختلفة تماما تشوف مصر من فوق حاجة في قمة الجمال وأنا مريت من شرم الشيخ وشفت لون البحر بتعنا يختلف تماماً عن بحر إسبانيا”.