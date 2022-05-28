شاهد .. دنيا سمير غانم تصدم كل المصريين بإطلالة صارخة بعد خضوعها لعملية تجميل.. والجمهور لم يستطع التعرف عليها ! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم كل المصريين بإطلالة صارخة بعد خضوعها لعملية تجميل.. والجمهور لم يستطع التعرف عليها ! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية الشهيرة دنيا سمير غانم، صورًا جديدة لها، أثارت استغراب المتابعين بسبب تغيّر شكلها،نتيجة عمليات التجميل التي قامت بها.

في التفاصيل، أظهرت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ لجمهورها مجموعةً من الصور الجديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيها بلوك جديد ومختلف للغاية.

وأثار اللوك الجديد الكثير من الضجة، حيث لم يتعرّف عليها البعض في بادئ الأمر، ويمكن أنّ ذلك يعود لعمليات التجميل التي أقامتها.