شاهد .. بعد حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب في السجن والسبب غير متوقع و صدم كل المصريين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب في السجن والسبب غير متوقع و صدم كل المصريين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تلقّى جمهور الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب صدمةً كبيرةً بعد خبر دخولها إلى السجن، بعد كل ما حصل بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب في السجن والسبب..

في التفاصيل، قررت شيرين عبدالوهاب إجبار نفسها على السجن والإقامة داخل الاستديو الخاص بها؛ من أجل تسجيل ألبومها الجديد وتسليمه لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات؛ إذ طلب محاميها الخاص أن تمتنع من الرد على الصحافة والإعلام، وأن تتجاوز المسألة وتنشغل مع بناتها وعملها فقط.

والجدير بالإشارة إليه أن شيرين وحسام يستخدمان الاستديو المتواجد في فيلتها من أجل تسجيل أغانيهما؛ لأنه استديو مشترك أسس على نفقتهما معًا.

من جهةٍ أخرى، يبدو أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تتراجع دائمًا عمّا تفعله، وهي في حالةٍ غير مستقرة على الإطلاق، بعد كل ما كشفه محامي حسام حبيب.

في تصريح جديد، كشف مصدر مقرب من شيرين وحسام بأن الأخير كان يعيش طيلة الأشهر الخمسة الماضية في فيلا المطربة المصرية، أي بمعنى منذ أن أعادها إلى عصمته بعد عدة أيام من إعلان انفصالهما في شهر ديسمبر 2021.

وأضاف المصدر لصحف محلية أن حسام حبيب لم يكن يذهب إلى منزل صاحبة أغنية ”آه يا ليل“ من أجل الاطمئنان عليها وتقديم أعمال فنية جديدة فقط، بل كان يجلس مع ابنتيها (مريم وهنا) رغبة في تحسين علاقته بهما.

ولفت المصدر إلى أن المطرب المصري كان يساعد ابنتي شيرين في الدراسة، وحتى خلال سفر الفنانة الخارجي كان لا يسافر إلا في الظروف الخاصة ولا يسافر معها على متن الطائرة ذاتها حتى لا يفهم أنه ما زال معها.