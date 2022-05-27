شاهد .. أنتشار صورة نادرة من خطوبة يسرا وسمير صبري.. شكلهما صادم ولن تستطيع التعرف عليهما ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة من خطوبة يسرا وسمير صبري.. شكلهما صادم ولن تستطيع التعرف عليهما ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كثير من الأسرار الخفية عن نجوم الفن، لا يعرفها الجمهور وبعضها اختفى مع الزمن فلا نجد أن أبناء الجيل الجديد يعرف تلك الكواليس والتي تكشف عن الوجه الآخر للمشاهير.

استطاعت يسرا في فترة قصيرة منذ بدايتها الفنية، أن تسرق قلوب الجمهور وتكون من أجمل وأشطر ممثلا جيلها، ولعل سبب من أسباب نجاحها هو جمالها وخفة دمها ورقتها الشديدة وهذا ما كان يجعل الرجال ينجذبون إليها وفتاة أحلام كل شاب من جيلها.

وما لا يعرفه كثيرون أن هناك علاقة عاطفية جمعت يسرا بالفنان سمير صبري الذي كان يخطف قلوب الفتيات بوسامته وخفة دمه، وكان الثنائي عرفا بعضهما ونشأت بينهما قصة حب قوية كشفت عنها صورة رومانسية نادرة جمعتهما تعود للسبعينيات من القرن الماضي.

وظهر سمير صبري في تلك الصورة التي التقطت منذ 40 عامًا، وهو يحمل يسرا وينظر لها بنظرة رومانسية شديدة وهي تتعلق في رقبته بخفة في سعادة ، وتعود هذه الصورة إلى عام 1974م.

ويذكر أنه في هذا الوقت قال البعض أن كان هناك خطبة لم تكتمل تمت بين يسرا وسمير صبري ولكن ليس هناك معلومات تؤكد ذلك.

والجدير بالذكر أنه تربط علاقة صداقة قوية بين يسرا وسمير صبري عمرها سنوات ومستمرة حتى الآن، كما أن الفنانة يسرا متزوجة حاليًا من المخرج المصري خالد سليم شقيق هشام سليم وهما أبناء النجم الكبير ولاعب الكرة صالح سليم.