شاهد .. سهام جلال تكشف بكل جرأة مافعله معها أمير كرارة عندما أتصلت عليه للمشاركة في هذا الدور.. أمر غير متوقع إطلاقاً ولم يصدقة أحد !

انت الان تتابع خبر سهام جلال تكشف بكل جرأة مافعله معها أمير كرارة عندما أتصلت عليه للمشاركة في هذا الدور.. أمر غير متوقع إطلاقاً ولم يصدقة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

اعترفت الفنانة سهام جلال بندمها على الاتصال بالفنان أمير كرارة لطلب مساعدته في الحصول على دور في أحد الأعمال الفنية.

وقالت سهام جلال خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس " مؤخرا والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر: عندما يصل فنان لدرجة الاتصال بزميل له لطب شيء يجب أن يراعي أنه فكر كثيرا قبل القيام بهذه الخطوة، وإذا عشمه يجب أن يلتزم أو لا يرد على مكالمته.

وأضافت: أمير صاحبي من سنين، ولا توجد بيننا مواقف أو احتكاكات لكن أعرفه جيدا، وعندما طلبت منه مساعدتي قال تمام و"عيني يا سوسو"، وبعدها لم يرد على اتصالي، فكانت حركة غير لطيفة.

وتابعت: هذه المواقف ليس عليها عتاب لأن العمل رزق في النهاية، لكن ندمت على اتصالي به لأنني عزيزة النفس، وتصرفت بهذه الطريقة من 3 أشخاص فقط، ولا أنصح أي زميل بهذا الأمر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة كان مشاركته في مسلسل "العائدون" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.