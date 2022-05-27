شاهد .. حمل زوجة مؤسس طيور الجنة ’’خالد مقداد‘‘ مجدداً يُشعل الأنترنت.. وردة فعل زوجها غير متوقعة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر حمل زوجة مؤسس طيور الجنة ’’خالد مقداد‘‘ مجدداً يُشعل الأنترنت.. وردة فعل زوجها غير متوقعة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار مقطع فيديو لعائلة طيور الجنة عبر يوتيوب الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل حيث تم السؤال إذا ما كانت والدة الوليد مقداد حامل مرة جديدة.

وفي فيديو نشرته العائلة تلقت والدة الوليد مقداد سؤالاً إذا ما كانت حامل في الوقت الحالي أو تنوي إنجاب الأولاد مرة أخرى.

مروى حمادة زوجة خالد مقداد قالت أن هذا الأمر بيد الله وفي حال كانت ترغب بذلك أو لا ترغب فإنّ الله هو من يقرر في هذا الموضوع.

خالد زوجها الذي كان جالساً بجانبها بدت عليه علامات التردد حول هذا الموضوع فاستدركت زوجته الأمر وقالت “البركة بالشباب” وأشارت إلى نور وابنها الوليد أنهم ينتظرون ابنهما.

هذا الأمر أثار ضجة واسعة خاصة أن عمر مروى لا يسمح لها بالإنجاب مرة أخرى فهل تحدث المفاجأة وتزيد عائلة المقداد؟