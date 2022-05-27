شاهد .. أتتذكرون الفنان عبد الله محمود.. لن تتخيلوا من هو نجله الممثل الشهير الذي دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الفنان عبد الله محمود.. لن تتخيلوا من هو نجله الممثل الشهير الذي دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أحمد عبد الله محمود ممثل مصري، بدأ مشواره الفني مغنياًَ قبل أن يقرر السير في طريق التمثيل، وكانت مشاركته الأولى بالأعمال الدرامية عام 2005، بعد وفاة والده الفنان المعروف.

وكشف الفنان أنه تقدم الى المعهد ورفضوه، لأن والده الممثل عبد الله محمود كان على خلاف مع بعض الأشخاص بالمعهد، إلا أنه لم يستسلم لهذا الرفض، بل هذا ما جعل بداخله حافزاً أقوى للسعي لإثبات نفسه كممثل.

يذكر أن الفنان عبدالله شارك فى أعمال فنية سابقة أبرزها، فيلم " كباريه، الفرح، صرخة نملة، حديد"، وأبرز أعماله التلفزيونية "أحنا الطلبة، الركين، الحارة".

وشارك أيضاً فى بطولة مسلسل "فاتحة خير"، وهو من بطولة الفنان الكبير محمود قابيل، والفنانة عايدة رياض والفنان شريف خيرالله ونجم الكوميديا حسام داغر.