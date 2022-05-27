شاهد .. لن تصدق كم عمر الفنانة بوسي وشقيقتها نورا.. فارق السن بينهن سيصدمك !.. والمفاجأة المزلزلة بأسمائهن الحقيقية والمخفية عن الإعلام !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم عمر الفنانة بوسي وشقيقتها نورا.. فارق السن بينهن سيصدمك !.. والمفاجأة المزلزلة بأسمائهن الحقيقية والمخفية عن الإعلام ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة المصرية المعتزلة نورا واحدة من جميلات جيل السبعينات واسمها الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري، ولدت عام 1954 وهي تبلغ من العمر 66 عام.

ونورا هي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف وامتازت نورا بملامحها الجميلة فقد كانت شديدة الجمال، وشاركت في عدة أعمال فنية متنوعة.

الفنانة نورا اعتزلت الفن لكنها لم تعتزل زملائها في الوسط الفني فقد كانت على علاقة طيبة بكل من حولها وكل عام كانت تذهب مع شقيقتها بوسي والفنانة إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا وذلك لأداء مناسك العمرة.

والفنانة بوسى هي شقيقة نورا وهي من مواليد 1953، أي أن عمرها 69 عاماً وإسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان، وبدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وشاركت في برامج الأطفال في التليفزيون.

وشاركت في فيلم نار في صدري مع الفنان أحمد مظهر عام 1963، ومن مسرحياتها الحذاء الأحمر، لوز وبندق، ومسلسل عودي يا أمي.