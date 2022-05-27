شاهد .. بجرأة غير مسبوقة.. ملك أحمد زاهر تعلن حبها لأحد لاعبي المنتخب المصري: بحبه جداً.. من يكون ؟

انت الان تتابع خبر بجرأة غير مسبوقة.. ملك أحمد زاهر تعلن حبها لأحد لاعبي المنتخب المصري: بحبه جداً.. من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن حبها الشديد لأحد لاعبي المنتخب المصري في تصريح لاقى تداولاً واسعاً.

وقالت ملك بأنها تحب لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول البريطاني محمد صلاح، كما وجهت رسالة له: «أنا بحب محمد صلاح جدًا، وبحب الكرة جدا رغم أنه غريب أن بنت تحب الكورة.. وربنا يكرمه دايما يارب، ومراته قمر قبل وبعد ما تخس».

كما تحدثت ملك أحمد زاهر، عن التعليقات الكثيرة التي حصدتها زوجة محمد صلاح بعد صور فقدانها لوزنها، إذ ترى: «أن الشخص لو مرتاح في جسمه كدا يفضل كدا، لكن لو مش مرتاح يخس أو يتخن، المهم يكون هو مرتاح مش عشان الناس، وأنا شايفة إنها قمر حقيقي قبل ما تخس وبعده».

مشيرة إلى أنها فقدت الفترة الماضية 40 كيلو من وزنها.

ملك أحمد زاهر تشارك في فيلم «فارس»

وحققت ملك أحمد زاهر نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد مشاركتها مع والدها في فيلم «فارس» الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية، إذ تجسد دور أخته، ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمي، عابد عناني، إيمان العاصي، منة فضالي، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز