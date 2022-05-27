شاهد .. هذه الطفلة كبرت ومن ثم أصبحت فنانة شهيرة قدمت برنامج ’’ذا فويس‘‘ وخالتها صفاء أبو السعود.. خمنوا من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت ومن ثم أصبحت فنانة شهيرة قدمت برنامج ’’ذا فويس‘‘ وخالتها صفاء أبو السعود.. خمنوا من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تسببت صورة طفلة صغيرة في حيرة كبيرة لكل من يراها لأنهم يريدون معرفة من هي ومن تكون هذه الطفلة التي تبدوا على ملامحها الشقاوة وخفة الدم والروح المبهجة الجميلة.

وكما اعتادنا على نشر صور الفنانين والفنانات وهم أطفال، نشرنا لكم هذه الطفلة أيضًا لنكشف لكم عن هويتها ومن تكون.

نها فنانة شهيرة جداً دخلت عالم الفن من بابه لكنها كانت في البداية عارضة أزياء، ثم اتجهت بعض ذلك للتمثيل وقدمت عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، والتي برزت خلالها موهبتها الفنية المميزة.

هذه الطفلة الجميلة والشقية هي الفنانة أروى جودة، الفنانة المتميزة والجميلة صاحبة خفة الدم والروح الجميلة.

ومالا يعرفه الكثيرون أن الفنانة أروى جودة من عائلة فنية، فهي ليست الفنانة الأولى في عائلتهم، بل أن خالتها هي الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، فهي أخت والدتها.

وأروى يحيى جودة من مواليد مدينة جدة، بالسعودية في 27 سبتمبر 1979 وتبلغ من العمر 42 سنة.

ومن أعمال أروى جدودة: فيلم مافيش غير كده، الحياة منتهى اللذة، الجزيرة 2، الوتر، فيلا 69″.

ومن مسلسلاتها: العهد، المواطن X، حجر جهنم، هذا المساء”، كما أنها كان لها تجربة في مجال تقديم البرامج من خلال الموسم الأول لبرنامج “ذا فويس”.