شاهد .. أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في فيلم ’’حسن ومرقص‘‘ للراحل عمر الشريف وعادل إمام رغم مرور 12 عامَّا على عرضه !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في فيلم ’’حسن ومرقص‘‘ للراحل عمر الشريف وعادل إمام رغم مرور 12 عامَّا على عرضه !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

مر حوالي 12 على عرض فيلم حسن ومرقس عاما الذي جمع نجمي السينما الراحل عمر الشريف والفنان عادل إمام، الا انه لم يخلي من الاخطاء.

الفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وضم إلى جانب عمر الشريف وعادل إمام كل من لبلبة وهناء الشوربجي ومحمد إمام وحسن مصطفى وعزت أبو عوف وشيري عادل وغيرهم.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا عند طرحه في السينمات والنجاح مستمر حتى الآن مع عرض الفيلم على التليفزيون إلا أن هذا الأمر لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما أفسدت متعة المشاهدة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد التي يظهر فيها محمد إمام وهو ممسكا بدورق المياه في يده اليمنى، ولكن عندما تعرض الكاميرا المشهد من الكادر الخلفي يظهر الدورق في يده اليسرى.

القس (بولس) يتعرض لمحاولة اغتيال، فتجعله الحكومة ينتحل شخصية (الشيخ حسن)، وفي نفس الوقت يحاول أفراد جماعة إرهابية قتل (الشيخ محمود) بعد رفضه الانصياع لمحاولة ضمه لتنظيمهم، فتقرر الحكومة أن تحميه كذلك بانتحاله شخصية (مرقص)، وتنفجر سلسلة من المواقف الكوميدية عقب لقاءهما بشخصياتهما المختلقة.