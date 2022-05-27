شاهد .. هذه النجمة الكبيرة وبطلة مسلسل ‘‘ليالي الحلمية’’ هي زوجة الراحل أحمد خليل الأولى.. لن تتخيل من هي ؟؟

انت الان تتابع خبر هذه النجمة الكبيرة وبطلة مسلسل ‘‘ليالي الحلمية’’ هي زوجة الراحل أحمد خليل الأولى.. لن تتخيل من هي ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

محسنة توفيق زوجة الفنان الراحل أحمد خليل، حصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968 وهي شقيقة مذيعة برامج الأطفال فضيلة توفيق.

بدأت عملها بالفن العام 1962 اشتهرت بدور «بهية» في فيلم العصفور للمخرج يوسف شاهين عام 1970 وأصبحت شخصية «بهية» التي قدمتها بالفيلم رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر.

في فبراير 1967 حصلت على وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر، وشاركت في ثورة 25 يناير 2011، وقج شاركت في أعمل درامية خالدة، من أشهرها مسلسل ليالي الحلمية.

وذكرت في إحدى الندوات التي أقامها مهرجان أسوان أنها «استبعدت من المشاركات في الأعمال التلفزيونية بسبب مواقفها السياسية».

وأضافت: «طُلب مني تغيير مواقفي السياسية، لكنني لم أفعل، فقد كنت دائماً أسأل نفسي عن سبب تظاهر العمال والطلبة منذ أن كنت صغيرة، وعرفت أنهم عانوا من الضغط والكبت وسوء المعيشة، وظلت حكايات كتلك تلازمني في حياتي ودائما أنظر إلى الظروف والأوضاع وآخذ بالأسباب»، في عام 2013 فازت بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.