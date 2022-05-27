شاهد .. معلومات تُكشف لأول مرة عن زوج ياسمين صبري الأول قبل أبو هشيمة.. وسبب طلاقهما لم يصدقة أحد !

انت الان تتابع خبر معلومات تُكشف لأول مرة عن زوج ياسمين صبري الأول قبل أبو هشيمة.. وسبب طلاقهما لم يصدقة أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر ياسمين صبري من النجمات التي يحب الجمهور متابعة أخبارهن، خاصة وأنها أصبحت واحدة من أيقونات الموضة ومصدر إلهام للكثير من الفتيات، لكن حياتها الشخصية مثيرة للجدل.

زواج ياسمين الأول كان مفاجأة للكثير من محبيها، حيث أعلنت أنها متزوجة من شخص يدعى محمد من خارج الوسط الفني، وأكدت أن زواجهما مستقر قبل ظهورها على الشاشة لأول مرة.

وصفت ياسمين زوجها بأنه شخص رياضي ويحافظ على وزنه ولياقته، ولأنها طباخه ماهرة ازداد وزنه بشكل ملحوظ خلال فترة زواجهما، لكنه استطاع أن يعود للياقته بعد فترة قليلة. وأضافت أن دلعه دودي

انفصلت ياسمين صبري عن زوجها الأول محمد بعد فترة قصيرة من إعلان خبر زواجها، ولم توضح وقتها سبب الانفصال واستمرت في تقديم أعمال فنية ناجحة. فيما أكد البعض أن ظهورها مع اسعاد يونس تسبب في طلاقها لأنه أصابهما بالحسد.

رغم إصرار ياسمين على إخفاء تفاصيل زواجها الأول وعدم الإعلان عن شكل أو هوية زوجها، قام والدها بنشر صور لها برفقته أثناء حفل الخطوبة، وأكد أنه كان شاب مميز ويمتلك كل المواصفات التي تتمناها أي أنثى.

كشف والد ياسمين صبري أن انفصالها عن زوجها جاء بشكل مفاجىء، وأكد أن السبب الأساسي في الخلافات الأخيرة بينها وبينه هو تدخل والدتها، التي طالبتها بأن تعيش حياة النجوم والمشاهير بعد النجاح الذي حققته وأقنعتها أن استمرارها في هذا الزواج سيؤثر على مشوارها الفني.