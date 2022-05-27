شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح من أشهر وأكبر الممثلين بالوسط الفني المصري.. لن تصدقوا من يكون ؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح من أشهر وأكبر الممثلين بالوسط الفني المصري.. لن تصدقوا من يكون ؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شارك فنان مصري جمهوره ومتابعيه بصورة له من طفولته، ظهر فيها وهو يتحدث في الهاتف مقارنة بصورة أخرى له وهو يتحدث في الهاتف من أحداث فيلم السيد أبو العربي وصل عبر حسابه بموقع Instagram.

الصورة نشرها الفنان هاني رمزي وعلق عليعها قائلا "صورة ليا وأنا طفل.. كنت بكلم مدير الحضانة".

وشارك هاني رمزي مؤخرا في مسلسل العائدون الذي عرض في رمضان ويحكي عن العائدين من ‏أوكار الإرهاب في الفترة ما بين 2018 و2020، وكيف تصدت لهم المخابرات ‏المصرية، ونجحت في القضاء عليهم.‏

المسلسل بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني، وعدد من النجوم ومن إخراج أحمد نادر ‏جلال.‏