شاهد .. اتجوزتي يحيى الفخراني في السر ؟؟ سماح أنور تخرح عن صمتها و تكشف أخيراً عن السر الخطير المخفي منذ وقت طويل !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي يحيى الفخراني في السر ؟؟ سماح أنور تخرح عن صمتها و تكشف أخيراً عن السر الخطير المخفي منذ وقت طويل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة سماح أنور في لقاء سابق مع برنامج ماسبيرو ​​​​​​عن حقيقة زواجها من النجم يحيى الفخراني.

وردا علي السؤال الذي وجهه لها مقدم البرنامج سمير صبري عن حقيقة علاقتها وزواجها من الفنان يحيي الفخراني نفت سماح أنور موضوع زواجها منه وقالت أن هذا السؤال دائما يوجه لها في كل حواراتها.

ونفت سماح أنور الشائعة قائلة: «لم أتزوج يحيى الفخراني، الناس دائما تربط هذه الأقاويل عندما يجدون اثنين يعملون معا في أكثر من عمل».

وتابعت: «كنت في هذه الفترة شاركت يحيى الفخراني أكثر من عمل، بدأوا يقولون أكيد يحبان بعضهما البعض، أكيد سيتزوجان، أكيد تزوجا بالفعل، لكن لم يحدث ذلك وأحترمه كثيرا».

أما عن علاقتها الوطيدة بسمير صبري قالت سماح أنور إن طوال مشوارها الفني عندما تجري أي لقاء صحفي هناك سؤالان لا مفر منهما، «لماذا ترتدي ملابس رجالية؟ وما حقيقة مشاعرها تجاه سمير صبري؟».

وقالت سماح أنور: «كنت أجري حوارا مع الأستاذ مفيد فوزي وسألني نفس السؤال، فرديت عليه: هناك أشخاص كأنهم أهلك الذين ليسوا من دمك، شخص تحبه لكن ليس كحبيب أو كصديق أو أخ، إنه أهلي الذي ليس من دمي».