شاهد .. فارق العمر بين مصطفى فهمي وأخوه حسين فهمي يصدم الكل.. والمفاجأة المزلزلة كم عدد زيجات كل واحد منهم ؟!

انت الان تتابع خبر فارق العمر بين مصطفى فهمي وأخوه حسين فهمي يصدم الكل.. والمفاجأة المزلزلة كم عدد زيجات كل واحد منهم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

يعتبر الفنان حسين فهمي من ابرز نجوم السينما والدراما المصرية ويحضى بجمهور واسع، وذلك لما لاقت اعماله من نجاح كبير على مدى عمره الفني.

وشقيقه مصطفى فهمي لايقل اهمية عن حسين من حيث الحضور الفني ومشواره في الدراما والسينما لايقل عن الاخير كثيراً.

وبالحديث عن عدد زوجات الأخوين فعدد زيجات حسين فهمي أكثر من زيجات أخوة الفنان مصطفى فهمي.

زيجات الفنان مصطفى فهمي

تزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته، وأنجب منها عمر ودينا، ثم تزوج بعدها من الفنانة ​رانيا فريد شوقي، وذلك عام 2007، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلا، حيث نشأت خلافات بينهما، انتهت بطلاقهما في هدوء وذلك عام 2012.

تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً، ليعلنا خبر طلاقهما مؤخراً.

أما الفنان حسين فهمي ارتبط 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان حسين فهمي من إحدى سيدات المجتمع الراقي، وهي السيدة نائلة محمود.

أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من الفنانة ميرفت أمين، واستمرت 14عامًا.

أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى نينا، وهي ابنة سفير سابق.

وفي عام 2007، أعلن الفنان حسين فهمي عن زواجه بسيدة من خارج الوسط الفني، هالة فتحي.

وعاد الفنان حسين فهمي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان.

أما الزيجة الأخيرة للفنان حسين فهمي، فكانت من سيدة الأعمال السعودية، رنا العصيمي.

وقد أنتشرت في الأيام الماضية أخبار زواج الفنان حسين فهمي من الفنانة أنغام ليتم نفيه من مصادر مقربة والتوضيح أنها مجرد إشاعات.

الجدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي أكبر من أخوة وليسى توأم كما أشيع، عمر حسين فهمي يبلغ من العمر 81عاما، وشقيقه مصطفى فهمي يصغره بعامين فهو يبلغ من العمر 79 سنة.