أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد علي باكر

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد علي باكربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي باكر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أبوراس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ باكر علي باكر القائم باعمال رئيس فرع المؤتمر بعمران عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ وليد محمد علي باكر وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة في محافظة عمران الذين كان لهم نشاط فاعل في أوساط المجتمع.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل باكر بمديرية عمران محافظة عمران.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".