شاهد .. عائلة الفنان الراحل سمير صبري تكشفت أن الأخير كان حاسس بالموت.. وهذا ما فعله قبل وفاته بأيام !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عائلة الفنان الراحل سمير صبري تكشفت أن الأخير كان حاسس بالموت.. وهذا ما فعله قبل وفاته بأيام !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة بشري في حوارها مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي، كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل سمير صبري.

وأوضحت بشرى " أنها كانت تزور سمير صبري يوميا خلال الفترة الأخيرة بعد مرضه، مشيرة إلى سفرها قبل وفاته بأيام.

قالت عن سمير صبري: "كان صديقي وأستاذي وملهم، وكنت من أشد معجبينه في كل المجالات اللي حقق فيها نجاح وانفراد".

وتابعت بشرى: "ماكنش عايزني أسافر، وكان لازم أمشي قال لي أستني ربع ساعة كمان"، وأضافت أنها وبعض أصدقائه تناولوا العشاء معه أخر 3 أيام قبل سفرها، وكان يحكي ذكرياته بحالة معنوية مرتفعة.

وأضافت: "ده قدره وعمره وبيقولوا الإنسان بيبقى حاسس أن هو هيفارق"

وقالت بشرى عن موهبة سمير صبري: "صعب تلاقي له مسمى واحد، ممثل ومنتج وفي وقت من التمانينات كان بيحيي كل الأفراح، وهو مجدد دايما وكان بيطور"، مشيرة إلى أن بداية معرفتها به كانت من خلال العمل الخيري الذي ينظمه للأطفال الأيتام.

وتحدثت عن الجانب الإنساني قائلة: "ما ظهر منه أقل كثيرا مما بطن من الأعمال الخيرية مع الزملاء وغير الزملاء، كان إنسان ودود وخير ومحب للحياة، وكان متدينا وحافظ كلام ربنا وبيطبقه على الأرض".

وأكدت بشرى أن سمير صبري فضل الإقامة في فندق بعد مغادرة المستشفى، ليسهل على المقربين منه رعايته، وهو ما منحه الفرصة لتوديع أكبر عدد من أصدقائه.

وقال أحد المقربين من الفنان الراحل سمير صبرى أن الأخير زار مقابر أسرته فى الإسكندرية منذ ما يقرب من 6 أشهر ووضع لهم باقة ورد وقام بتنظيف المقابر.

وأضاف أن الفنان الراحل سمير صبرى كان دائم الزيارة لمقابر أسرته وتنظيفها ووضع الوروود لهم وبالرغم من مرضه إلا إنه كان حريص على زيارة مقابر أسرته