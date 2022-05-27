شاهد .. سلاف فواخرجي تصدم الكل بأول تعليق لها بعد طلاقها من وائل رمضان.. الفنانة تكشف السبب الحقيقي والمخفي وراء انفصالهما !!

انت الان تتابع خبر سلاف فواخرجي تصدم الكل بأول تعليق لها بعد طلاقها من وائل رمضان.. الفنانة تكشف السبب الحقيقي والمخفي وراء انفصالهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تفاصيل انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان، وذلك بعد زواج دام 23 عامًا، وذلك خلال استضافتها إحد البرامج التلفزيونية.

وقالت سلاف فواخرجي: "عمري ما أنسى إني فضلت سنة كاملة كل ما أحط راسي على المخدة أبكي".

كما علقت سلاف فواخرجي مؤخرًا، على انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: البدايات أخلاق والنهايات أخلاق وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا.

وتابعت: "ليس بيدك ولا بيدي إنما القدر يرسم حياتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب".

واختتمت حديثها قائلة: "سامحني إن كنت قد أخطات أو قصرت يوما ما وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحب والكرم والعطاء لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا شكرًا لك إلى يوم الدين.. وأحبك إلى أبد الآبدين".